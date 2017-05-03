إسرائيل تتوجس من هجوم كيميائي من سوريا!

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس عن قناعته بأن عشرات الأطنان من الأسلحة الكيميائية لا تزال موجودة في سوريا.

وقال نتنياهو في مقابلة أجرتها معه القناة التلفزيونية الإسرائيلية التاسعة :”تبقى في سوريا سلاح كيميائي، وإن كانت نسبة ضئيلة (من الترسانة السابقة)، لكن في كل الأحوال ذلك يعادل عشرات الأطنان”.

ومضى رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: “تعهد المجتمع الدولي بالقضاء على السلاح الكيميائي في الأراضي السورية، وهذا لم يحدث، يعني أن ذلك يجب فعله”.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل سترد بكل قوة في حالة استخدام أسلحة كيميائية ضدها، موضحا “سأقول شيئا واحدا فقط: احتمال استخدام أسلحة كيميائية ضدنا غير مقبول، نحن سنرد على ذلك بكل قوتنا”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيل مستطردا في هذا الشأن “إذا خطر لأحد ما في وقت ما استخدام أسلحة دمار شامل ضد إسرائيل، فسيعرض نفسه ذاتها لخطر ماحق.. هذا أول مبدأ في العقيدة الدفاعية التي أعززها.. كل من يريد القضاء علينا، سيعرض نفسه لخطر جدي”.

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