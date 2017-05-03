سوريون مشرفون لأحياء بالرياض.. ما القصة؟

تداول مغردون في السعودية صورة لتغريدة مجهولة نشرت على “تويتر” تدعو المواطنين السوريين المقيمين في الرياض إلى التواصل مع حساب الناشر “لتعيين مشرفين سوريين على أحياء مدينة الرياض”.

وعقب هذه التدوينة انتشر هاشتاغ في تويتر بعنوان “سوريين_مشرفين_لاحياء_الرياض وهاشتاغ”، توالت على إثرها ردود فعل مختلفة أغلبيتها كانت تعبر عن مشاعر الغضب، إذ اتهم بعضهم السوريين المقيمين في السعودية بمحاولة “تشكيل دولة داخل دولة” على حد قولهم.

وقال العديد منهم إن وجود السوريين في السعودية فيه “ظلم للمواطن السعودي في وظيفته وعمله وأمنه وعيشته”.

وتساءل كثيرون عن الهدف من وراء نشر مثل هكذا تغريدة وناشدوا وزارة الداخلية بتقصي الحقائق.

بالمقابل، رفض بعض المغردين السعوديين الآراء المذكورة قائلين إن “التعميم غير مقبول”، وإن السوريين إخوة وإن “هناك سوريين في السعودية يبحثون عن رزقهم ويحترمون البلد وقوانينها”.

من جهته كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن رصد الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية رسائل بثها سوريون مجهولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لتشكيل ما يشبه تمويلات مدنية لأبناء الجالية السورية في المملكة.

وأضاف التركي أن السلطات تمنع وتحظر مثل هذه الدعوات في المملكة، مبينا أن الجهات المعنية تحقق حاليا في هذه الدعوات للتأكد من مصدرها هل هو من داخل المملكة أم من خارجها.

وأشار اللواء التركي إلى أن المقيمين السوريين في المملكة يحظون برعاية خاصة من قبل الدولة، والجهات المعنية المختلفة.

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