الصحراء تساعد القوات العراقية ضد “داعش”

ضبطت قوات عراقية، صباح اليوم الأربعاء 3 أيار، سيارة محملة بالصواريخ، والحبوب المخدرة تعود لتنظيم “داعش”، في منطقة صحراوية غرب الأنبار، غربي العراق.

وحصلت مراسلة “سبوتنيك” في العراق من مصدر أمني على صورتين لسيارة لعناصر “داعش” المستطلعين في صحراء غرب الأنبار، أثناء ضبطها من قبل قوات شرطة حماية الطرق الخارجية.

وحسب المصدر نفسه، إن شرطة الطرق الخارجية رصدت تحركا لسيارات تنظيم “داعش” في صحراء منطقة 140 كيلو غرب الرمادي مركز الأنبار، غربي العراق، ولاحقتهم حتى غاصت إحدى سياراتهم في الصحراء.

وهرب عناصر “داعش” من السيارة بعد غوصها في الرمال، بالتوجه إلى سيارة أخرى لهم ذهبت بهم إلى جهة مجهولة في عمق الصحراء، ومثلما ذكر المصدر أن الدواعش يرجح أنهم في استطلاع للمنطقة لشن هجوم على الأجهزة الأمنية، لكن استطلاعهم باء بالفشل والهزيمة.

وأفاد المصدر، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، بأن الشرطة اشتبكت مع عناصر “داعش” وأطلقت النار باتجاههم، لكنهم هربوا وتركوا السيارة التي عثر في داخلها على 25 صاروخا، وشريطا لحبوب مخدرة وزجاجة مصل غير معلوم نوعه وما هو.

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