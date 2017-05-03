نتنياهو: لا نريد استبدال “داعش” بإيران

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب لا تريد أن تستبدل تنظيم “داعش” في سوريا بإيران.

نتنياهو وفي حوار تلفزيوني أمس قال إن روسيا ” تريد منع انتصار داعش، وتريد تحطيمه.. لكن ذلك لا يعني أننا (إسرائيل) مستعدون لاستبدال داعش بإيران، كي يستخدم حزب الله أو المجموعات الأخرى الأراضي السورية، والقسم السوري من مرتفعات الجولان في الهجوم علينا”.

ودعا رئيس وزراء الإحتلال أيضا إلى عدم منح إيران موطئ قدم عسكري في سوريا، مضيفا “لا يجب إعطاء إيران موطئ قدم بالمعنى العسكري، باتفاق أو من دونه، حين ينقشع الغبار”.

وأضاف نتنياهو في هذا الشأن أن إيران “إذا نجحت في تنفيذ خططها، فستحصل على ميناء على البحر المتوسط”، وعلى طول الطرق البحرية لإسرائيل “سوف تعوم الغواصات الإيرانية”.

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