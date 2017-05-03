إيران.. خاتمي يدعم روحاني في انتخابات الرئاسة

أكد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي دعمه لحسن روحاني الرئيس الحالي والمرشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 19 أيار.

ونقل الموقع الرسمي لخاتمي قوله إن “هزيمة روحاني معناها عودة ممكنة للعزلة الدولية والعقوبات ضد إيران”. وتابع خاتمي: “كما يعتقد (نائب الرئيس الحالي إسحاق) جهانغيري وكل الحكماء، فإن مصلحة الشعب والبلاد هي في استمرار حكومة الرئيس روحاني”.

يذكر أن روحاني وجهانغيري هما المرشحان الأساسيان من المعسكر الإصلاحي والمعتدل في مواجهة رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف ورجل الدين إبراهيم رئيسي، أبرز مرشحين محافظين.

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