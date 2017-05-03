جيش الإسلام ينعي أحد قيادييه في حرب الغوطة

في الإطار الإقتتال الدائر بينهم تستمر الميليشيات المسلحة في الغوطة الشرقية لدمشق بنعي عناصرهم وقياداتهم، حيث نعى فصيل”جيش الإسلام” قياديًا عسكريًا بارزًا في صفوفه.

وذكر جيش الاسلام عبر حساباته الرسمية اليوم، الأربعاء 3 أيار، “مقتل “الملازم أول المهندس” قاسم قاديش، المكنى بأبو محمد القعقاع، على أيدي الأجهزة الأمنية لفيلق الرحمن، وحليفته جبهة النصرة”.

وأشار إلى أنه لم يتم التمكن من سحب جثته حتى الآن، بسبب وجود قناصي “فيلق الرحمن” في منطقة “استشهاده”.

وتستمر الاشتباكات لليوم السادس على التوالي، وتتركز في عربين وحزة، وبلدة بيت سوى بشكل مركز.

وأوضح “جيش الإسلام” أن القيادي قاديش، تولى منصب قائد غرفة عملياته العسكرية في منطقة المرج، وقائد اللواء الثالث، و”خاض معظم معارك الجيش في الغوطة الشرقية، وكان أهمها معركة الله غالب، وذات الرقاع”.

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