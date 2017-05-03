العسكريون الروس يوزعون المساعدات في عفرين على مرأى من النصرة

أوصلت قافلة عسكرية روسية شحنة من المساعدات إلى مخيم للاجئين في عفرين على الحدود مع تركيا حيث استعادها الجيش السوري مؤخرا من مسلحي “النصرة” وغيرهم المنتشرين الآن في محيط المدينة.

وقدمت قوات الجيش السوري الدعم اللازم للقافلة الروسية، وأطلع العسكريون السوريون نظراءهم الروس على الوضع في عفرين وقلعتها ومحيطها، مشيرين إلى استمرار تدريب الشباب بين سكان المدينة لمؤازرة الجيش وحراسة عفرين من المسلحين المنتشرين في زمر وجماعات متشرذمة ومتناحرة في محيطها.

قناة “سكاي نيوز” الإخبارية، ذكرت في تعليق على ما يحيط بعفرين نقلا عن مصادر كردية، أن “القوات الروسية دخلت المنطقة لوقف التصعيد العسكري التركي”، فيما أفادت مصادر سورية حسب “سكاي نيوز” كذلك، بأن قوات “سوريا الديمقراطية” الكردية المعارضة، “رفعت العلم السوري على مبنى عسكري في قرية مرعناز التابعة لمنطقة عفرين بعد تحرير القرية المذكورة من “داعش”.

تجدر الإشارة إلى أن المساعدات الإنسانية الروسية لم تنقطع عن سوريا منذ 2012، ولا تقتصر على الأغذية والأدوية والكوادر الطبية فحسب، بل أرسلت موسكو فرقا لإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون قبل انسحابهم من المناطق المحررة، وأطلقت برنامجا خاصا لتدريب العسكريين السوريين على إزالة الألغام وتطهير الأراضي المحررة من المتفجرات.

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