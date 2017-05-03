في سوريا حرب الغوطة تسرق الأضواء

يعيش الميدان السوري حالة هدوء نسبي يتبدد في بعض المناطق التي تنشط فيها جبهة النصرة وتنظيم داعش الإرهابي، وذلك بالتزامن مع انطلاق مفاوضات أستانا 4، وبينما يسود الهدوء جبهات الجيش السوري يشتد سعار الحرب والمواجهات بين الميليشيات المسلحة في الغوطة الشرقية لدمشق.

وبحسب تنسيقيات المسلحين فإن تنظيم “جيش الإسلام” يحشد قواته لإقتحام بلدة حمورية بعد تسهيل ميليشيات “ألوية المجد” المسيطرة على البلدة مرور مسلحي “فيلق الرحمن” و “جبهة النصرة” باتجاه بلدة بيت سوا وطرد “جيش الإسلام” منها، وأكدت التنسيقيات أن ميليشيا “ألوية المجد” نأت بنفسها عن المعارك طيلة الأيام الماضية وسهلت مرور جميع الفصائل عبر حمورية بما فيهم “جيش الإسلام”.

وفي ريف حمص تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على بعض النقاط في سلسلة جبال الشومرية اثر اشتباكات مع مسلحي داعش، كما استهدف الطيران الحربي تجمعات تنظيم داعش بمنطقة المشيرفه والمقالع بريف حمص الشرقي، مصادر ميدانية أكدت أن الجيش السوري يتقدم باتجاه الرجم العالي بريف حمص الشرقي.

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