قيادة الفصائل الفلسطينية بسجون الإحتلال تنضم للإضراب

أعلنت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، أن أكثر من 50 قيادياً من مختلف الفصائل سينضمون، غداً الخميس، للإضراب المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي في خيمة التضامن مع المضربين في مدينة رام الله بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، إن “ما يقرب من ألف أسير فلسطيني ما زالوا يقاتلون بسيف الجوع كياناً ظالماً يضرب بعرض الحائط مطالبهم الإنسانية الأساسية”.

وأكدت اللجنة في بيانها الذي تلاه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع، أن “مصلحة السجون الإسرائيلية تشن حرباً على الأسرى المضربين عن الطعام فتعزل بعضهم وتنقِّل بعضهم ما بين السجون وتضرب بعضاً آخر منهم، وتقوم بعمليات التفتيش والإرهاق الجسدي والنفسي لهم في محاولة لكسر إرادتهم وثنيهم عن إضرابهم”.

وأضاف قراقع، “في مقدمة الأسرى الذين سيعلنون إضرابهم غداً الأسير نائل البرغوثي، والذي يمضي حتى اليوم ما يقرب من 37 عاماً في سجون الاحتلال، وعلى رأس قائمة حماس سينضم إلى الإضراب عباس السيد نائب رئيس الهيئة القيادية العليا للحركة، وعلى رأس قائمة الجهاد الإسلامي سينضم إلى الإضراب الأسير زيد بسيسي رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة، وعلى رأس قائمة الجبهة الشعبية سينضم إلى الإضراب الأسير القائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية”.

ويواصل قرابة ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي للمطالبة بحقوقهم الأساسية التي تسلبها إدارة السجون الإسرائيلية.

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