اشترى طفلة بمليون و800 ألف ليرة في زحلة!

في 2 أيار 2017، ادعت المواطنة ر.س، (مواليد العام 1994) أمام مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية أن زوجها ع.ح. (مواليد العام 1994، لبناني) أقدم على بيع ابنتهما الصغرى، التي ولدت في العام 2016، لقاء مبلغ مليون و800 ألف ليرة لبنانية.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت مفرزة زحلة من توقيف الوسيط المدعو: س. ع. (مواليد العام 1932، لبناني) في محلة الكرك. وعلى طريق عام المحلة المذكورة، تم القبض على الشخصين اللذين قاما بشراء الطفلة، ع. ر. (مواليد العام 1968، لبناني) وا. غ. (مواليد العام 1964، لبنانية).

وبعد نحو الساعتين، وفي المحلة ذاتها، أوقف الزوج، وقد اعترف خلال التحقيق بعرض ابنتيه (عامان وعام واحد) للبيع، وقد قام ببيع الصغرى للشخصين المذكورين، كما تبين أنه من أصحاب السوابق.

وأكدت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه تم تسليم الطفلة لوالدتها، والتحقيق مستمر مع المتورطين باشراف القضاء المختص.

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