قيادة الجيش توضح حقيقة نقل طوافات لإرهابيين جرحى

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه التوضيح التالي:

أورد أحد المواقع الإلكترونية المحلية خبراً بتاريخ اليوم مفاده قيام ثلاث طوافات تابعة لقوات اليونيفيل بمؤازرة طوافات تابعة للجيش بنقل إرهابيين جرحى بينهم مسؤول كبير من منطقة عرسال إلى أحد المستشفيات في بيروت للمعالجة.

يهمّ قيادة الجيش أن تنفي صحة هذا الخبر جملةً وتفصيلاً، وتشير إلى أن المنطقة المذكورة هي خارج نطاق عمليات قوات اليونيفيل ولا تدخلها أي طوافات تابعة لها، كما لم تقم أي طوافات تابعة للجيش بنقل جرحى من هذه المنطقة وفقاً لما ورد في الخبر.

تهيب قيادة الجيش بادارة الموقع المذكور توخي الحقيقة والمصداقية في نشر أي معلومات تتعلق بالمؤسسة العسكرية، والعودة إليها لاستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها.

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