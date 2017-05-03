جاويش أوغلو: المفاوضات في أستانا حول إنشاء 4 مناطق آمنة تجري بصورة إيجابية

3 مايو, 2017 - 4:14 مساءً
3 مايو, 2017
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