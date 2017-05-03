الرئيسية
الأخبار
الحدث اللبناني
الحدث السوري
الحدث الأمني
الحدث العربي والدولي
أخبار الرياضة
أعرف عدوّك
أهم الاحداث
تقارير خاصة
تقارير خاصة
مقالات خاصة
كلمة حرة
مقالات مختارة
منوعات
فن ومشاهير
منوعات
التواصل الإجنماعي
شارك المقالة عبر:
إطبع المقالة
أرسل لصديق
التصنيفات:
تغطية
انتهاء اجتماعات اليوم الأول بين الوفود المشاركة في استانا
3 مايو, 2017
- 4:14 مساءً
Follow @alhadathnews
قم بمشاركة المقال:
Tweet
Telegram
WhatsApp
التواصل الإجنماعي
شارك المقالة عبر:
إطبع المقالة
أرسل لصديق
3 مايو, 2017
««
الموضوع السابق
الموضوع التالي
»»
مقالات مشابهة
دي ميستورا بعد لقاء مع وفد ’’المعارضة السورية’’ في استانا : هناك تقدم جدي
الرئيس عون يشارك وعائلته في جنازة أرملة اخيه الراحل الياس
جاويش أوغلو: المفاوضات في أستانا حول إنشاء 4 مناطق آمنة تجري بصورة إيجابية
إعلانات
حدث الساعة
16:33
دي ميستورا بعد لقاء مع وفد ’’المعارضة السورية’’ في استانا : هناك تقدم جدي
16:20
الرئيس عون يشارك وعائلته في جنازة أرملة اخيه الراحل الياس
16:14
انتهاء اجتماعات اليوم الأول بين الوفود المشاركة في استانا
16:14
جاويش أوغلو: المفاوضات في أستانا حول إنشاء 4 مناطق آمنة تجري بصورة إيجابية
22:09
الكرملين: بوتين وترامب يؤكدان رغبتهما في ’’التنسيق’’ ضد الارهاب
21:42
كتلة المستقبل تؤكد على قانون إنتخاب يؤمن العدالة ويستند إلى قواعد الجمع في ما بين اللبنانيين على أساس المواطنة
20:48
سقوط عدة قذائف صاروخية على حيي ’’القصور والسبيل’’ السكنيين في مدينة درعا مصدرها المجموعات المسلحة
18:38
نصرالله: كل لحظه تمر على سوريه هي لحظه نصر لان السوريين لن يسمحو للجماعات الارهابيه بتدمير الدوله السوريه واسقاطها
18:35
نصر الله :ما يجري من اقتتال بين الارهابيين وما جرى من اقتتال من قبل يعكس حقيقه الجاماعات الارهابيه
18:32
نصر الله :يجب ان يكون رهاننا على قوتنا وحضورنا في الساحات والميادين ولا يوجد قانون دولي بل يوجد شريعه الغاب
18:17
نصرالله: نؤيّد ونتضامن ونعبر عن مساندتنا القوية للمقاومة الجبارة التي يقودها الأسرى الفلسطينيون لأجل مطالب إنسانية محقة
18:11
نصرالله: نحن على حافة الهاوية. كل الخيارات سيئة. لا تدفعوا لبنان إلى الهاوية لأنه في الوضع الحالي إذا سقط بلدنا “ما حدا فاضيلنا”
18:08
نصرالله: نرفض اتهامنا بأننا نريد فرض قانون النسبية على اللبنانيين وتحديداً المسيحيين ولا مشكلة لدى “حزب الله” و”حركة أمل” في أي قانون انتخاب يتم التوصل اليه
17:21
باسيل: موقفنا تجاه قدمه حزب الله بحرب تموز قليل وقدمنا اقل مما هم قدموا
17:16
اليونيسكو تتخذ قرارا يدعو لنزع السيادة الإسرائيلية عن القدس كونها مدينة محتلة
17:05
وكالات: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز حزما شمال القدس المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن
17:03
اليونسكو تصوّت بالموافقة على قرار ينص على عدم سيادة الكيان الصهيوني على مدينة القدس
16:31
ميركل: ألمانيا مستعدة لبذل كل الجهود لضمان تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية والتمسك به
16:19
فلاديمير بوتين: ندعو لتحقيق غير منحاز في أحداث خان شيخون وندين بأشد العبارات أي استخدام للكيميائي
16:16
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين : لا يمكن ايجاد تسوية للأزمة في سورية إلا تحت مظلة الأمم المتحدة
سجل لتصلك أهم الأخبار
Email Address
*
First Name
Last Name
* = required field
powered by
MailChimp
!
فايسبوك
خـاص “الحدث نيوز”
بالصورة: استشهاد قلب “النمر” في ريف حماة
بالفيديو: هل انتحر السوري الشهير بمقولة “أختي كانت تطلع الساعة 3 بالليل”؟
مصادر: النصرة إلى خارج سوريا والمعتدلين إلى طاولة أستانا
بالصورة: أهالي الرقة يتحدون داعش ويطالبون بدخول الجيش السوري!
كلاسيكو المسلحين حصرياً في دمشق
مقالات خاصة
أنقرة «تطرنب» واشنطن في سوريا !
جوني دوران
(خاص)
أكمل القراءة
“هذا من استخدم كيميائي خان شيخون”.. وإليكم أسبابنا ؟!
جوني دوران
(خاص)
أكمل القراءة
ساعدوني.. أنا موالية عليّ النزوح إلى القرداحة!
داليا عبد الكريم
(خاص-الحدث نيوز)
أكمل القراءة
اليوم
الأشهر
الأحدث
عناوين الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 03-05-2017
03-05-2017
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 03-05-2017
03-05-2017
ما حقيقة استقالة نواب الكتائب ؟
03-05-2017
بري يصِرّ الآن على إجراء الانتخابات النيابية
03-05-2017
انفجار كبير قرب السفارة الأميركية في كابل
03-05-2017
مومياوات اليمن لم تسلم من الحرب!
03-05-2017
الولايات المتحدة تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات
03-05-2017
كيف يواصل “داعش” حياته؟؟؟
03-05-2017
وهاب: لا أعتقد أن هناك سياسياً كذاباً ومنافقاً كأردوغان
03-05-2017
بوتين يعلق على إنشاء مناطق آمنة في سوريا
03-05-2017
خبر عاجل