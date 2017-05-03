خبّأت الذهب على جسدها في مطار بيروت… ولكن!

أعلنت الجمارك اللبنانية أنها ضبطت في مطار بيروت الدولي كمية 9 كلغ من الذهب المشغول مهرّبة من إحدى المسافرات الآتيات من دبي.

وقالت الجمارك في بيان إن الذهب كان مخبأ على جسدها بطريقة محترفة وتم توقيفها وبوشرت التحقيقات باشراف الجهات المختصة.

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