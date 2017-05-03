خبّأت الذهب على جسدها في مطار بيروت… ولكن!

3 مايو, 2017 - 5:21 مساءً المصدر: وكالات
خبّأت الذهب على جسدها في مطار بيروت… ولكن!
أعلنت الجمارك اللبنانية أنها ضبطت في مطار بيروت الدولي كمية 9 كلغ من الذهب المشغول مهرّبة من إحدى المسافرات الآتيات من دبي.
وقالت الجمارك في بيان إن الذهب كان مخبأ على جسدها بطريقة محترفة وتم توقيفها وبوشرت التحقيقات باشراف الجهات المختصة.
المصدر: وكالات
3 مايو, 2017

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