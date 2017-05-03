أسانج يطلق اسما جديدا على هيلاري كلينتون

أطلق جوليان أسانج مؤسس “ويكيليكس” اسما جديدا على وزيرة الخارجية السابقة للولايات المتحدة هيلاري كلينتون الذي تعمل تحت راية السلام العالمي واتهمها بالكذب والخداع.

ومن خلال تغريدة على صفحته الخاصة على تويتر، سمى أسانج هيلاري كلينتون بـ “جزار ليبيا” معتبرا أنها تقوم بحملة تضليل وكذب في العالم، أولا من خلال رفعها شعار العمل من أجل السلام في العالم، وثانيا قيامها بحملة ممنهجة ضد موقع “ويكيليكس” الذي اعتبرته تابع لروسيا.

وقال أسانج ” كذبتين في صورة واحدة: جزار ليبيا (هيلاري كلينتون) تتهم أن “ويكيليكس” تابع لروسيا و بتوقيع منها حامة راية السلام في العالم”.

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