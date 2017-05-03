بوتين يعلق على إنشاء مناطق آمنة في سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي التركي رجب طيب أردوغان، أنه ناقش مع ترامب إنشاء مناطق آمنة في سوريا، والولايات المتحدة تدعم ذلك.

وأضاف “إنشاء مناطق آمنة في سوريا سيعزز نظام وقف إطلاق النار”. وأشار إلى أن روسيا أجرت مشاورات تمهيدية مع دمشق وطهران حول المناطق الامنة في سوريا. وأعلن أن روسيا وتركيا تنطلقان من حقيقة أن المشاركين بالمحادثات في أستانا سيتخذون قرارا نهائيا بشأن إنشاء مناطق آمنة في سوريا. وقال “البلدان الضامنة للهدنة في سوريا تبذل قصارى جهدها لتطوير آلية تخفيف التصعيد الوضع في المنطقة”.

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