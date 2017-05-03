اشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنه “لا أعتقد أن هناك سياسياً كذاباً ومنافقاً كالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتباكى على السوريين ويجوّع عشرات آلاف الأتراك الذين طردهم من وظائفهم على الشبهة”.

وكان أردوغان قد أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أنه “بفضل لقائاتنا بأستانا وبأول فرصة يجب ان نسعى لتعزيز وقف اطلاق النار وترسيخه ولكن البعض يقطع الطريق على هذه العملية ونعرف انهم يستخدمون وسائل استفزازية”، مشيراً الى أن “الهجمات في خان شيخون هي خير دليل على ذلك”، مشدداً على ان “من قاموا بهجمات خان سيخون يجب ان يمثلوا أمام المحكمة”.وأوضح أردوغان أن “من هجم بالسلاح الكيميائي يجب أن يعاقب والاعتداء على الهدنة يهدد جهود الدول الضامنة”، مؤكداً “اننا نعمل مع روسيا كتفا الى كتف لإنهاء الأزمة السورية”، مشيراً الى أن “الحفاظ على وحدة الأراضي السورية من أولوياتنا، وطالما لا تزال سوريا ساحة لحروب سيستخدمها جميع المنظمات الارهابية وهذا ما سيضر بمستقبل سوريا”.