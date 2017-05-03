إيرولت: لايمكن التنبؤ بتصرفات ترامب !!

رأى وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غيّر من مواقفه التي كان أعلن عنها سابقاً تجاه مسائل عدة وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على توليه الرئاسة الأميركية.

معتبراً أنه بات حذراً تجاه روسيا وصار مهتما بتعزيز المشروع الأوروبي. ونقل الناطق باسم الحكومة الفرنسية، ستيفان لوفول، عن الوزير إيرولت، خلال اجتماع عقدته الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء، “الرئيس الأميركي ترامب يغير رأيه بسرعة وتصرفاته لا يمكن التنبؤ بها. هو يواجه صعوبات في تطبيق الوعود التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية”.

وأضاف لوفول: “دونالد ترامب اضطر لتغيير مواقفه من مسائل عدة منها حلف شمال الأطلسي (ناتو) والعلاقة مع أوروبا. هو كان يأمل أن تتبع الدول الأوروبية النموذج البريطاني في الخروج من الاتحاد الأوروبي لكن اليوم هو يعترف بضرورة تعزيز المشروع الأوروبي”.

وفيما يتعلق بعلاقة الولايات المتحدة مع روسيا قال لوفول نقلاً عن إيرولت: “موقف دونالد ترامب من روسيا تغيّر. هو اليوم يتصرّف بحذر تجاه روسيا خاصةً بما يتعلق بالأزمة السورية”.

آسيوياً، قال لوفول إن “دونالد ترامب أظهر نيّة واضحة لتأجيل الخلافات التجارية مع الصين” لكنه اعتبر أن ترامب لم يغير في موقفه المتعلق باتفاق المناخ “الكوب21” مما يستدعي حذراً فرنسيا.