بوتين: سنوظف 22 مليار دولار بمحطة “أكويو” التركية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قيمة الاستثمارات الروسية في محطة “أكويو” الكهرذرية التركية التي ستشيدها شركة “روسآتوم” الروسية للطاقة الذرية سوف تصل إلى 22 مليار دولار.

وفي تعليق على ما أعلنه الرئيس الروسي في أعقاب مباحثاته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو اليوم، ذكر أليكسي ليخاتشوف رئيس “روسآتوم، أن ثلاث شركات كبرى تتنافس في الوقت الراهن للاستحواذ على 49 في المئة من حقيبة أسهم “أكويو” التي تعود بالكامل لـ”روسآتوم الروسية”.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع “أكويو” ينص على احتفاظ “روسآتوم” بما لا يقل عن 51 في المئة من أسهم المحطة.

وتبلغ قيمة مشروع المحطة 22 مليار دولار، ما يجعل ملكيتها التامة للشركة الروسية التي ستبيع في وقت لاحق من المشروع 49 في المئة من حقيبتها.

ويشمل مشروع المحطة أربع وحدات طاقة تضم أربعة مفاعلات روسية من طراز vver باستطاعة 1200 ميغاواط لكل منها.