القائد حسم امره.. التنفيذ في عرسال

في عملية امنية دقيقة، تمكن فوج المجوقل في الجيش اللبناني من توقيف اللبناني عمر حميد الملقب بعمر التوملي في عرسال. والمذكور متهم بقتل الرائد بيار بشعلاني في عرسال.

وقد استغرقت العملية بحسب المعلومات٤٠ ثانية وقد حاول الاشتباك مع القوة المداهمة ما اسفر عن اصابته بقدمه. اعلان وتكشف عن ان قاتل الرائد بشعلاني عمر حميد هو شقيق الارهابية في “جبهة النصرة” جومانه حميد ويعتبر الرأس المدبر لعدد من العمليات الارهابية.

فيما تحدثت معلومات اخرى عن ان عملية توقيف حميد تمت في محل للبيليار يملكه بعد تعقب لثلاثة ايام ورصد ومتابعة منذ اشهر , كما وعلم “الحدث نيوز” ان العملية جرى تنفيذها مساء اليوم الاربعاء.

وفي ذات السياق وجه رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب تحية “للجنود الذين نفذوا عملية إعتقال قاتل الرائد البطل بشعلاني”, وعبر في تغريدة له عبر تويتر، بثقته بأن “قائد الجيش لن يترك قاتل عسكري طليقاً”.

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