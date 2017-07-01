صحيفة تخاطب ترامب بمقالة من 3 كلمات فقط!

خصصت صحيفة “نيويورك بوست” مقالا غريبا، يتألف من ثلاث كلمات فقط، خاطبت فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص نشاطه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

وكتبت الصحيفة: “توقف، فقط توقف”.

ومثل انتقاد صحيفة “نيويورك بوست” ردة فعل على شن ترامب هجوما لاذعا على الصحفية ميكا بريجينسكي وزميلها جو سكاربورو، اللذين يقدمان برنامج “مورنينغ غو”، في قناة “إم إس إن بي سي”، بعدما انتقدا بحدة عمل إدارته. ووصف ترامب بريجينسكي بأنها “بلهاء ومجنونة”، وسكاربورو بأنه مريض نفسيا. وقد أثارت مهاجمة ترامب للصحفيين على موقعه في “تويتر”، انتقادات شخصيات سياسية، واصفين تصريحاته بالحادة. وكان استطلاع رأي قد أظهر في وقت سابق، أن غالبية الأمريكيين، يريدون لو يتوقف ترامب عن استخدام حسابه الشخصي على “تويتر”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

