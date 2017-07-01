“سيف الفرات”.. تركيا المحتلة تتأهب لجز رؤوس الأكراد!

كشفت تقارير إعلامية تركية، عن استعدادت عسكرية تركية لإطلاق عملية واسعة جديدة في الشمال السوري، للسيطرة على المناطق الخاضعة لميليشيات الحماية الكردية.

وذكرت صحيفة “قرار” التركية، أن الجيش التركي أمر وحداته العسكرية وميليشيات الجيش الحر في المنطقة بالتأهب لعملية عسكرية وشيكة، من المنتظر أن تسمى بـ”سيف الفرات”.

وأشارت إلى أن الإعداد للعملية بدأ قبل شهر رمضان، عقب تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي خاطب فيه الميليشيات الكردية، قائلًا “قد نأتيكم بغتةً في ليلة ما”.

وأكدت الصحيفة أن الأسلحة والعتاد الذي تم حشده للعملية الجديدة تبلغ ضعفي حجم الأسلحة والعتاد الذي تم حشده لعملية درع الفرات، لافتة أن الجيش التركي أرسل موخرًا نحو 7 آلاف عسكري من الوحدات الخاصة إلى المنطقة.

بدورها كشفت صحيفة “ملييت” التركية، أن العملية العسكرية من المخطط أن تبدأ في نهاية يوليو/تموز، أو بداية أغسطس/آب المقبلين، وستستمر حتى تطهير شمالي سوريا من ميليشيات الحماية، مشيرة إلى أن الطيران الحربي سيقدم الدعم الجوي للعمليات البرية.

وكان “ويسي قايناق”، نائب رئيس الوزراء التركي قال الأربعاء إنه “ينبغي تطهير عفرين الخاضعة لسيطرة ميليشيات (PYD)، من الإرهاب، من أجل الحفاظ على أمن تركيا والمنطقة برمتها”، بحسب وكالة الأناضول.

يُذكَر أن ميليشيات “YPG” التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية تسيطر على مناطق واسعة من الشمال السوري، تشمل معظم أجزاء محافظة الحسكة، وتمتد إلى الريف الشمالي لمحافظة الرقة، وحتى مدينة منبج بريف حلب، فضلًا عن منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي.

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