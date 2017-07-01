“داعش” يفخخ “بغداد” قبل وصول الجيش السوري

كشف مصدر أهلي سوري من منطقة الميادين في ريف دير الزور عن أن تنظيم “داعش” الإرهابي قام بنقل معداته الثقيلة والدبابات والمدافع من منطقة الحزام الأخضر التي تقع على أطراف المدينة إلى داخل مدينة البوكمال.

وأكد المصدر أن تنظيم “داعش” الإرهابي نقل دباباته إلى داخل المدينة وقام ببناء السواتر والتحصينات وتجهيز السراديب لمقاتليه كما قام بحفر الشارع الرئيسي في المدينة يسمى “بغداد” و تفخيخه ومن ثم وضع الزفت فوقه لتفجيره عند وصول الجيش العربي السوري إلى المدينة.

وأضاف المصدر أن تنظيم “داعش” الإرهابي قام بالتحصن داخل المدينة بعد التقدم الذي يحققه الجيش العربي السوري والقوات الرديفة ووصولهما إلى المحطة الثالثة القريبة من الميادين.

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