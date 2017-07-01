التحالف الدولي يدمر أكبر حقول دير الزور النفطية

تابع الجيش السوري تقدمه على عدة جبهات محرزاً المزيد من السيطرة، في حين أكدت تنسيقيات المسلحين قيام التحالف الدولي بتدمير حقل الورد النفطي بريف دير الزور بشكل كامل والذي يعتبر أكبر الحقول النفطية في المنطقة.

إلى ذلك أفاد مصدر عسكري عن سيطرة الجيش على عدد من النقاط والتلال المشرفة على منطقة حميمة جنوب شرق تدمر وتكبيد ارهابيي داعش خسائر كبيرة بالافراد والعتاد.

مصدر عسكري آخر أكد سيطرة الجيش السوري على “تل هويمل” شرق “تل دكوة” بريف دمشق بعد اشتباكات مع المجموعات المسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما استمرت غارات الطيران السوري ضد مواقع المسلحين في محيط جسر زملكا وفي وادي عين ترما وطرق إمداد المسلحين بين عين ترما وحي جوبر شرق دمشق محققة إصابات مؤكدة.

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