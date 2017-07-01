آل ثاني يبحث مع أعضاء مجلس الأمن أزمة بلاده

بحث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع المندوبين الدائمين للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الأزمة الخليجية والإجراءات المتُخذة ضد بلاده.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم السبت الأول من يوليو/تموز، إن عبد الرحمن آل ثاني التقى بكل من نائب المندوب الدائم لروسيا الاتحادية، والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية والمندوب الدائم الفرنسي، ونائب المندوب الدائم البريطاني، والمندوب الدائم الصيني.

وأشار البيان إلى أن الوزير عقد اجتماعا مع سفراء الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، حضره سفراء السويد وإيطاليا والسنغال وأوكرانيا وكازاخستان والأورغواي وأثيوبيا واليابان وبوليفيا.

وأطلع آل ثاني، خلال الاجتماعات، أعضاء مجلس الأمن على “مستجدات الأزمة الخليجية الراهنة والإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر”، مؤكدا إيمان دولة قطر بأهمية الحوار والتزامها بالقوانين الدولية، مشددا على أهمية دعم الوساطة التي تقوم بها دولة الكويت.

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