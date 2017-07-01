15 انتهاك للهدنة في سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجانب الروسي في اللجنة الروسية-التركية المشتركة رصد 8 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في سوريا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن منطقة ريف دمشق شهدت 6 انتهاكات لنظام وقف إطلاق نار، و1 في اللاذقية، و1 في حماة، وأشارت إلى أن الجانب التركي رصد 7 انتهاكات: 2 في ريف دمشق، و2 في درعا، و2 في حمص، و1 في القنيطرة.

وأضاف البيان أن غالبية حالات إطلاق النار العشوائي رصدت في مناطق تخضع لسيطرة تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين.

وأكد البيان استمرار المفاوضات مع فصائل مسلحة في أرياف حلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة، وإدلب بشأن انضمامها إلى الهدنة في سوريا، مشيرا إلى أن 228 مجموعة مسلحة قد أعلنت انضمامها إلى نظام وقف إطلاق النار.

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