تقويض خطة “إسرائيل” في الجولان المحتل.. إليكم التفاصيل

يقصف جيش الإحتلال الإسرائيلي مواقع القوات الحكومية السورية في مرتفعات الجولان يوميا.

ويحاول كيان الاحتلال بذلك تنفيذ خطته لإنشاء دولة إسلامية تدين لتل أبيب بالولاء في مرتفعات الجولان المحتل. ويقول مسلحون من عناصر جماعة “القاعدة” إنهم يحصلون من “إسرائيل” على ما يلزمهم لمواصلة عملياتهم القتالية ضد الجيش السوري.

ولفتت صحيفة “مير نوفوستيه” الروسية إلى أن “السوريين يقولون انه لولا مساعدة روسيا لهم لنشطت “إسرائيل” أكثر في مساعدة الإرهابيين. أما الآن فثمة خطر من أن تصطدم جماعات تخريبية إسرائيلية بقوات خاصة روسية”.

وذكر تقرير حديث للأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني يساعد الجماعات المسلحة ، كما جاء في مقال نشرته مجلة “نيوزويك” الأميركية إن “إسرائيل” تدفع الرواتب لقادة الجماعات المسلحة في مرتفعات الجولان في الخفاء، وإنهم يشترون الأسلحة والذخيرة بالمال الإسرائيلي.

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