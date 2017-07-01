ضاحي خلفان: نعم.. شاهدت طبقاً طائراً !!

وتداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, صورة لتصريح الفريق خلفان لإحدى الصحف الاماراتية الذي أكد فيه على ما ذكره الدكتور انتوني ماك حول الطبق الطائر في الجميرا وانه -ضاحي خلفان- شاهده فعلاً..

واكتفت الصحيفة حسب ما هو واضح من الصورة بالقول “وسنحرص في عدد مقبل على إجراء حوار مفصل مع اللواء ضاحي خلفان “.

وأثارت تصريحات خلفان جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي إذ تفاعل النشطاء مع التصريحات حسب ما رصدت “وطن”..