السعودية لقطر: “لقد طفح الكيل”!

أكدت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، رفضها لما وصفته بـ”دعم قطر للإرهاب والتطرف”، مشيرة إلى أن فرض الحصار على قطر جاء من أجل توجيه رسالة لها مفادها “لقد طفح الكيل”.

وقالت الوزارة أمس الجمعة: “نرفض دعم قطر للإرهاب والتطرف وتعريضها أمننا وأمن المنطقة للخطر”.

وفي بيان نشرته الوزارة عبر مقطع فيديو ألحق بالتغريدة أشارت الخارجية السعودية إلى أن “قطر لم تلتزم بتعهداتها”، معتبرة أنه “فشلت جميع المساعي مع الدوحة، ولم تلتزم بالمطالبات المتكررة، وكان آخرها في 2013 و2014”. مضيفةً أن قطر “لم تف بوعودها حول وقف دعم وتمويل الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وقال البيان إن” قرار قطع العلاقات مع قطر جاء لتصحيح الوضع الراهن وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتطرف”. وأكدت الخارجية السعودية أن “المقاطعة جاءت لإرسال رسالة مفادها “لقد طفح الكيل” ولا يمكن أن تستمر الدوحة في سياستها الحالية”.

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