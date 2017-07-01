ايران تهنئ بهزيمة “داعش” النكراء في الموصل

هنأ المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بالهزيمة النكراء التي مني بها تنظيم “داعش” الارهابي في الموصل، داعيا للمكافحة الجماعية الاقليمية لاجتثاث الجذور الفكرية للارهاب وقطع مصادر تمويله.

ولمناسبة الهزيمة المدوية التي تلقاها تنظيم “داعش” في عاصمته المزعومة في الموصل والتي تحققت في ظل مقاومة الحكومة والشعب العراقي وبسالة الجيش والقوات الشعبية، قدم قاسمي التهنئة للحكومة والشعب والمرجعية وعلماء جميع الاديان والمذاهب والقوميات والقوات المسلحة العراقية والقوات الشعبية.

وتمنى المتحدث باسم الخارجية الايرانية تعزيز الاستقرار والامن والهدوء والمزيد من الرخاء للشعب العراقي في اطار العراق الموحد والديمقراطي والمتلاحم، مؤكدا ضرورة مواصلة المكافحة الجماعية الاقليمية لاجتثاث الجذور الفكرية وقطع مصادر التمويل المالي للارهاب في العراق والمنطقة، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لمساعدة شعوب وحكومات المنطقة حتى القضاء التام على فلول الارهابيين.

يذكر انه بعد 12 يوما من المعارك الضارية ومن بيت الى بيت في منطقة الموصل القديمة بين القوات العراقية وعناصر تنظيم “داعش” الارهابي، تمكنت القوات العراقية فجر الخميس من الوصول الى منارة الحدباء التاريخية ومسجد النوري، الذي كان زعيم التنظيم ابوبكر البغدادي قد اعلن فيه خلافته المزعومة فيه في حزيران 2014 ، واللذين فجرهما اخيرا عناصر “داعش” بالكامل قبل نهايتهم المحتومة.

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