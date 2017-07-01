أديل: طبيب الحنجرة نصحني بألا أغني

ألغت المغنية البريطانية أديل آخر حفلين ضمن جولتها العالمية بعد أن كانا مقررين مطلع الأسبوع في استاد ويمبلي في لندن وذلك بسبب تضرر أحبالها الصوتية.

ونقلت رويترز عن أديل قولها:

ذهبت إلى طبيب للحنجرة ليل أمس الجمعة ونصحني بألا تغني.

وكانت المغنية قدمت حفلين بالفعل أمام حشود في ويمبلي لكنها قالت إن صوتها كان يعاني، وأضافت عبر حسابها على موقع تويتر “إذا قلت إن قلبي مفطور ففي هذا تهوين”.

وأديل من أكثر الفنانين مبيعا في العالم وكانت تتوق كثيرا للغناء لدرجة أنها فكرت في الاكتفاء بتحريك شفتيها في الحفلات، لكنها قالت:

لم أفعل ذلك قط ومن المستحيل أن أفعل ذلك بكم.

وأشارت إلى أنه يمكن للجمهور استرجاع ثمن التذاكر إذا لم تحدد مواعيد أخرى للحفلين، واضطرت أديل الفائزة بجوائز جرامي إلى إلغاء حفلات من قبل بسبب مشكلات في حلقها بعد خضوعها لجراحة في الأحبال الصوتية عام 2011.

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