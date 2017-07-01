أهالي هذه المناطق سيعيشون بلا كهرباء الأسبوع المقبل!

1 يوليو, 2017 - 4:19 مساءً المصدر: وكالات
أهالي هذه المناطق سيعيشون بلا كهرباء الأسبوع المقبل!
أعلنت شركة كهرباء لبنان “عزل مخرجين في الجنوب بسبب أشغال إنشاء محطة صيدا الرئيسية الجديدة”.
وقالت في بيان: “في إطار الأشغال لإنشاء محطة صيدا الرئيسية الجديدة 220 ك.ف. والتي من المتوقع وضعها في الخدمة في ربيع العام 2018، سيتم عزل مخرجي “الصالحية” و”وادي الزينة” في محطة صيدا الرئيسية القديمة بدءا من يوم الاثنين الواقع فيه 3/7/2017 ولغاية الجمعة الواقع فيه 7/7/2017، من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء. وبالتالي، فإن التيار الكهربائي سوف ينقطع طوال فترات العزل عن المناطق التي تتغذى من المخرجين المذكورين أعلاه”.
المصدر: وكالات
1 يوليو, 2017

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