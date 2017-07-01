بالفيديو..غادة عبد الرازق “لايف” في مشهد فاضح!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثلة المصرية غادة عبد الرازق خلال بث مباشر على حسابها على انستغرام، وفي الفيديو تظهر غادة مستلقية على السرير وقد ظهر صدرها أكثر من مرة .

ورغم أن عبدالرازق قامت بحذف الفيديو على الفور، لكن عشرات من معجبيها كانوا قد سجلوا اللقطة “الفاضحة والمحرجة” التي انتشرت بشكل سريع على الإنترنت، وينشرها موقع الجديد بعد تعديل الصورة.

وكانت عبد الرازق قد استأجرت جزيرة من جزر المالديف لقضاء عطلة مع عائلتها.

وفي تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أكدت غادة أنها ستصدر بيانًا صحفيا، توضح فيه كافة الحقائق فيما يتعلق بما نشر عنها وستتقدم ببلاغ لأن الفيديو المنتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعى “ملفق” .

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

