الكرملين: بوتين والملك البحريني أكدا ضرورة إقامة الحوار المباشر بين جميع مشاركي الأزمة حول قطر

1 يوليو, 2017 - 5:15 مساءً
1 يوليو, 2017
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