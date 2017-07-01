بالخارطة والأرقام…خسائر “داعش” في عقر إعلان خرافته

ألحقت القوات العراقية، خسائر بشرية ومعنوية كبيرة بتنظيم “داعش” الإرهابي، على مدى الساعات القليلة الماضية، واليوم السبت، في عقر إعلانه لخرافته – مثلما يسميها العراقيون الذين يستعدون لاحتفال بانتصار معركة الموصل شمالي البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي العراقي، وكذلك الشرطة الاتحادية العراقية، في بيانات صحفية تلقت مراسلة “سبوتنيك” في العراق، نسخ منها اليوم 1 تموز/ يوليو، عن ما تكبده تنظيم “داعش” الإرهابي في المدينة القديمة — وكره الأخير- في الساحل الأيمن للموصل، مركز نينوى، شمال العاصمة بغداد.

وكشف قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، في بيان صحفي، عن مقتل العشرات من الإرهابيين، عند تقدم قطعات الشرطة في عملية تحرير حي الشفاء أحد الأحياء الرئيسية في المدينة القديمة.

وأضاف جودت، أن قطعات قواته دمرت 32 سيارة مفخخة، وفككت 50 حزاما ناسفا، و150 عبوة ناسفة لـ”داعش” في حي الشفاء، في الوقت الذي تمكنت فيه القوات من استعادة السيطرة على مدرسة العبير في حي باب جديد ضمن المدينة أيضا.

وفي سياق متصل، قالت خلية الإعلام الحربي، إن قطعات قيادة الشرطة الاتحادية تحاصر المدينة القديمة وتتقدم نحو أهدافها وبثلاث محاور، بإسناد من الفرقة الآلية وطيران الجيش والطائرات المسيرة حيث تم تحرير المناطق والأهداف وهي (جامع كعب بن مالك، وجامع العمرية، ومحطة تعبئة الجمهورية، منطقة الرابعية).

ولفتت الخلية، إلى استمرار قطعات فرقة الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية، على تطهير المستشفيات التي تم تحريرها في حي الشفاء، كما حررت المؤسسات التالية التابعة لمستشفى ابن سينا وهي: (استعلامات المستشفى، بناية طوارئ المستشفى، وبناية مصرف الدم، ومبنى التحليلات المرضية).

وذكرت الخلية في بيانها، خسائر “داعش” في المناطق والمؤسسات المذكورة، وبلغت، مقتل 107 إرهابيا، و3 قناصين، وتفكيك 64 عبوة ناسفة، كما عثرت القوات على شبكة أنفاق وتدمير خمسة منها.

ودمرت القوات أيضا، محطة وقود، ووكر وسلاح أحادية، لـ”داعش”، مثلما ذكرت الخلية في ختام بيانها.

وحصلت مراسلتنا، من خلية الإعلام الحربي، على صورة لخارطة عسكرية بأخر التطورات الأمنية في معركة تحرير المدينة القديمة للموصل “ثاني أكبر مدن العراق سكانا، بعد العاصمة بغداد”.

وأعلنت قيادة عمليات “قادمون يا نينوى” تحرير حي باب جديد، وسوق الأربعاء، غرب مدينة الموصل القديمة، من قبضة تنظيم”داعش” الإرهابي.

وقالت القيادة في بيان اليوم السبت إن “قطعات الشرطة الاتحادية حررت منطقتي حي باب جديد، وسوق الأربعاء”.

وأضافت القيادة أن القوات سيطرت على الجسر الحديدي في المدينة القديمة، في الساحل الأيمن للموصل.

وتواصل القوات العراقية عملياتها لتحرير مدينة الموصل من قبضة التنظيم الإرهابي، بعد تحقيق تقدم كبير لتصبح المدينة بالكامل على وشك التحرر.

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