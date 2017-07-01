دمشق: الطائرات الأميركية تنقل “داعش” من الرقة لجهات مجهولة

أعلن عضو البرلمان السوري النائب عمار الأسد أن “العالم أجمع أصبح مدركا للأساليب المتبعة من قبل الغرب، في التعامل مع الدولة السورية، من خلال فبركة الأفلام والأدلة التي تثبت تورط الحكومة السورية في إبادة مدنييسوريا”،

مشيراً الى أن “السيطرة على عمل المنظمات الدولية المصدّرة للتقارير “المفبركة” ضد الحكومة السورية باستخدامها الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، وتسييس عمل تلك المنظمات، من قبل أميركا، ودول الغرب مثل، بريطانيا، وفرنسا، أفقد تلك المنظمات مصداقيتها ومصداقية التقارير الصادرة عنها”.

وفي تصريح له، أوضح الأسد أن “مسرح تلك الأفلام، والأخبار المفبركة، يكون بمكان في دول غير سوريا برعاية منظمة “الخوذ البيضاء” التي تعمل على إنتاج أفلام في عدّة دول باستخدام جثث أطفال وهمية، لإضفاء طابع الوحشية، والفاشية التي تنتهجها الإدارة السورية حيال الشعب السوري وأطفاله- على تلك الأفلام”.

وعن الهدف من وراء ذلك لفت الى أنه “يقف وراء ذلك النية الغربية، والأميركية لشيطنة نظرة الرأي العام الدولي، تجاه سوريا التي تحقق المزيد تلو المزيد من الانتصارات في حربها على الإرهاب وتحرير أراضيها من قبضته بدعم من حلفائها، والتي تثبت فشل أعدائها على الأرض”، مشيراً الى ان “الأسلحة الكيميائية هي الذريعة، التي يتم بها اجتياح الدول العربية لإسقاط أنظمتها”.

وأوضح أن “ما يحدث في سوريا اليوم هو ما حدث في العراق عام 2003، حين اجتاحت القوات الأميركية العراق بذريعة وجود أسلحة كيميائية، وأسقطت الدولة العراقية، وحكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين”، معتبراً أن “السبب وراء انزعاج دول الغرب، والدول المشاركة في قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، إلى التقدم الذي يحرزه الجيش السوري، بمعاونة القوات الروسية، وتحرير الأراضي السورية، من قبضة تنظيمداعش”.

وأكد أن “الطائرات الأميركية تستعمل في سوريا، وفي الرقة على وجه الخصوص- كـ”وسيلة نقل”، يتم عن طريقها، نقل عناصر “داعش”، من الأراضي السورية إلى وجهة غير معلومة”.

وفسّر البرلماني السوري التصرفات الأميركية على أنها “خطوات تحضيرية، تنتهجها الإدارة الأميركية في صنعها للتنظيم الإرهابي الجديد، والذي سيتم الإعلان عن وجوده قريبا، في دول الشرق الأوسط بمسمى جديد، على غرار داعش، و”القاعدة”، “اللذان هما من الأساس صنيعة أمريكية”، عقب القضاء على داعش، في سوريا والعراق كما حدث من قبل وتم استحداث داعش عقب القضاء على “القاعدة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

