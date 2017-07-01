وزير سوري يحدّد موعد زيادة الرواتب في سوريا

قال وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس في سوريا أن الاقتصاد السوري سيوازن بعضه البعض وذلك حال استقرار الأمور.

وذكر الوزير أنه وفي حال استقرت الليرة سينعكس ذلك على مستوى الاقتصاد الكلي ودورة رأس المال وبالتالي تحسناً في مداخيل المواطنين.

وأظهر الوزير أنّ التحسن سيكون إما بزيادة الدخل إلى مستوى الأسعار الرائجة أو بعودة المقدرة الشرائية إلى سابق عهدها، ‏واعتبر أن النتيجة تكون في إحدى حالتين اثنتين فإما أن تعود الليرة إلى سابق عهدها وإما أن يعاد النظر الحقيقي بالمداخيل والمعاشات.

وأضاف عرنوس أنّ زيادة الدخل يجب أن تكون بشكل مضاعف مع القناعة التامة بهذا الأمر

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