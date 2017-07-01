سفير جنوب إفريقيا: علاقاتنا مميزة جداً مع سورية

أقامت سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بدمشق حفل استقبال في فندق ومنتجع يعفور بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

وفي كلمة له خلال الحفل أشار سفير جمهورية جنوب إفريقيا بدمشق شون بينفيلدت إلى أن ” جنوب إفريقيا اليوم أصبحت حرة وديمقراطية وجديدة خالية من العنصرية وتسعى إلى تحقيق الازدهار رغم كل السنوات المظلمة والصعبة والمعاناة التي عشناها من العنصرية”.

وأوضح بينفيلدت أنه ” اليوم نأتي إلى منطقة خارج دمشق بعد أن كنا نذهب إلى الفنادق المعروفة بدمشق لنقول لهم إن سورية حية ومستمرة ومفتوحة للفرص والأعمال التجارية وعلينا جميعا أن نسهم في سورية الأفضل”

لافتا إلى ” أن معرض إعادة إعمار سورية سيعقد في أيلول ومعرض دمشق الدولي في آب ” واصفا العلاقات بين سورية وجنوب إفريقيا ب “المميزة جدا”.

حضر الحفل وزيرا الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل وعدد من أعضاء مجلس الشعب والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية وممثلون عن الفصائل الفلسطينية وفعاليات حزبية وعلمية واقتصادية وثقافية واجتماعية وحشد من المدعوين.

وتحتفل جمهورية جنوب إفريقيا في 27 نيسان باليوم الوطني للذكرى ال”23″ ل “يوم الحرية” حيث جرت أول انتخابات في البلاد عام 1994 بعد سقوط نظام الفصل العنصري عام 1990 وجاءت بالمناضل التاريخي نيلسون مانديلا رئيسا للبلاد بعد أن أمضى 27 عاما في السجن بسبب معارضته للنظام العنصري.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

