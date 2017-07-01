بالصورة… الحكومه السورية تحدد موعد صدور نتائج الثانوية العامة

1 يوليو, 2017 - 7:33 مساءً المصدر: رصد- الحدث نيوز
بالصورة… الحكومه السورية تحدد موعد صدور نتائج الثانوية العامة

المصدر: رصد- الحدث نيوز
1 يوليو, 2017

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