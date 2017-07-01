طائرة سعودية تصطدم بجسم كبير أثناء هبوطها بمطار القاهرة

أفادت مصادر بمطار القاهرة الدولي، بأن سلطات المطار شكّلت لجنة فنية لفحص طائرة سعودية، بعد اصطدامها خلال هبوطها بالمطار قادمة من الرياض.

وقالت مصادر بمطار القاهرة: شركة الخطوط السعودية قرّرت إلغاء الرحلة رقم 310، ونقل ركابها إلى أحد الفنادق، وهى من طراز أيرباص 330، وتمّ تسفير عدد من المسافرين إلى رحلة الشركة رقم 312 المتجهة إلى الرياض.

وأضافت وفق صحيفة “اليوم السابع” المصرية: الطائرة اصطدمت بجسم كبير أثناء هبوطها بالمطار، وجارٍ فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لها من عمليات الصيانة لضمان سلامة أمن الركاب والطائرة.