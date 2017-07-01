صحيفة أمريكية تهاجم ترامب بمقال من ثلاث كلمات

هاجمت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية الرئيس دونالد ترامب ردًا على تغريدة له هاجم فيها ميكا برزيزنسك، مذيعة قناة MSNBC الأمريكية، إلا أنه كان ردًا من نوع جديد حيث لم تحتو المقالة سوى على ثلاث كلمات.

وجاءت المقال الذي نشرتها النيويورك بوست في نسختها الورقية تحتوي على ثلاث كامات فقط، وهي “Stop. Just stop” أو (توقف، فقط توقف) في دعوة من الصحيفة لترامب للتوقف عن استخدام تويتر.

وكان ترامب هاجم المذيعة في تغريدة له، الخميس الماضي، ووصفها بأنها “مجنونة”، وزعم أنها كانت تنزف في وقت ما بسبب عملية تجميل لوجهها، واعتاد ترامب التنديد بما يصفه بـ”الأخبار المزيفة” في الإعلام الأمريكي، حتى أنه انتقد هذا الأسبوع شبكة “سي إن إن” وصحيفتي “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست”.

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