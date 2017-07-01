تعتيم داعش على مقتل البغدادي يؤكد دحره من العراق

تستمر انتصارات الشعب العراقي في دحر “داعش” من أراضيه حيث أظهرت أحدث خريطة للموصل نشرتها خلية الإعلام الحربي العراقية السبت أن وجود داعش بات منحصرا في نقطة صغيرة جداً بعد أن أعلنت بغداد الخميس نهاية “دويلة الباطل الداعشية”.

وكتبت خلية الإعلام في تغريدة على تويتر أنه “بتحرير حي الشفاء بالكامل أصبحت المقولة الشهيرة (نحن أمامكم والنهر خلفكم فأين المفر) تنطبق على داعش, و لم يبق لداعش خيار سوى الموت أو الاستسلام”. وخاصة مع الاختفاء الواضح للبغدادي الذي تعمدت خلايا داعش التعتيم على تفاصيله!ومن الواضح أن تنظيم داعش قد أصبح ضعيفاً في كل مناطق العراق، مثلما توقت عليه القوات العراقية في الفلوجة وتكريت والموصل وغيرها من المناطق.

وقد قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت إن قواته سيطرت على محطة وقود الجمهورية وجامع كعب بن مالك، في حين فتحت القوات العراقية محورا جديدا لعملياتها على الجسر الخامس للوصول إلى ضفة نهر دجلة.

وأعلنت القوات العراقية أيضاً تحرير حي الفاروق الثاني وسوق الشعارين وسوق الأربعاء ومنطقتي النبي جرجس وعبد خوب.

وكانت القوات العراقية قد استعادت مؤخراً جامع النوري الكبير حيث كان الظهور العلني الوحيد لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي واعتقل “داعش” أحد المقربين من البغدادي وسط قضاء تلعفر غرب الموصل بعد يوم من تلميحه لمقتله في خطبة دينية داخل القضاء.

فيما يصر داعش على التزام الصمت حيال مصير البغدادي ولم يبادر حتى اللحظة إلى نفي معلومات مقتله بغارة جوية في سورية قبل أسابيع معدودة”، وربما يكون الصمت المتعمد مرتبطا بتنظيم انتقال سلس لخليفة البغدادي أو قادة داعش في تلعفر