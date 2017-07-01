تقي الدين: للوقوف الى جانب الجيش في تصديه للارهاب

هنأ رئيس حزب “الوفاق الوطني” بلال تقي الدين، “الجيش اللبناني على الإنجاز الوطني الكبير الذي حققه من خلال العملية الاستباقية التي قام بها في عرسال وأدت الى احباط مخطط إجرامي خطير كان يتحضر في مخيمات النازحين السوريين حيث تغلغل الارهابيون بين المدنيين”، مثنيا على “الجهود الجبارة التي تبذلها قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في ملاحقة الإرهابيين ورصدهم ومنعهم من تحقيق مشروعهم بضرب الاستقرار على الساحة اللبنانية”.

ورأى انه “يجب علينا كمواطنين الوقوف الى جانب الجيش اللبناني وكافة الأجهزة الأمنية للتصدي للارهابيين والمشروع التكفيري، وقد اثبت الجيش اللبناني انه قادر على حماية الوطن والتصدي للارهاب”، متمنيا “الشفاء العاجل لأبطال الجيش اللبناني الذين نفتخر بهم وبما يحققونه في مواجهة الارهاب لحماية الساحة الداخلية”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

