المانيا تعرض مبنى السفارة السورية للبيع!

عُرض مبنى السفارة السورية السابق في ألمانيا للبيع بعد أن أصبح فارغاً منذ حوالي الـ 10 سنوات.

وكان مبنى السفارة السورية في ألمانيا يقع بالقرب من المربع الحكومي في مدينة بون الألمانية.

ونقلت صحيفة “غينرال انتزايغر” عن مدير دار للوساطة العقارية في المدينة ، قوله إنه زار المبنى لأول مرة عام 2003، مضيفا إنه حاول مراراً أن يحصل على توكيل بيعه، وكثّف الاتصالات بينه وبين الحكومة السورية حتى حصل أخيراً على الموافقة.

وأوضح أن القائم بأعمال السفارة السورية في ألمانيا بشار الأسعد، أعطاهم الضوء الأخضر بشكل شخصي في شهر أيار لبيع المبنى.

ومن المتوقع أن يحصل العقار، الذي من المفترض أن يُباع وفقاً لمناقصة خلال الشهرين القادمين، بمبلغ 2.5 مليون يورو على الأقل.

وأوضح مونش أن المبلغ المذكور للبيع يقع ضمن القيمة السوقية الحالية له، مشيراً إلى أنه على الرغم من كون العقار الذي تبلغ مساحته 4000 متر مربع فارغاً منذ فترة طويلة، إلا أنه لم تلحق به الكثير من الأضرار.

يُشار إلى أن مبنى السفارة يُعتبر من أغرب الأبنية وأكثرها فخامة على نهر الراين الذي تطل عليه المدينة، وشيدته سوريا عام 1991 على الطراز الأموي.

ويتضمن المبنى إلى جانب غرف الإدارة والاستقبال والتمثيل الدبلوماسي وموقف سيارات تحت الأرض، قطاع استجمام أيضاً، كان قد خُصص ليكون جزءاً من سكن السفير الخاص.

وذكرت أن فيكتوريا أبلبه، المسؤولة عن التنمية الاقتصادية في مدينة بون، عبرت عن سعادتها بخبر إمكانية إعادة استخدام مبنى واقع في مكان مميز كهذا، مشيرة إلى أن بحث العديد من الشركات والمنظمات عن عقارات، قد يجعل المبنى المذكور ضمن اهتمامهم.

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