هذا هو رد الدوحه على قائمة المطالب العربية

دعا وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، للحوار والتفاوض مع الدول العربية قبل أن ترد الدوحة على مطالبها، مؤكداً أن بلاده ترفض قائمة المطالب العربية ولن تقبل أي شيء ينتهك سيادتها.

وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم السبت قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن إن الغرض من المطالب التي قدمتها “دول الحصار” هو فرض آلية رقابة على قطر، مؤكداً أن الدوحة تحاول اتخاذ مواقف بناءة مع الوساطة الكويتية، وفقاً لرويترز.

وأوضح وزير الخارجية القطري في تصريحاته، أن قطر لديها أكثر من 13 ألف حالة إنسانية تأثرت جراء الحصار، فيما يعتبر عقاباً جماعياً، مؤكداً أن قطر ليس لديها مخاوف ومستعدة لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة “دول الحصار”.

وبالنسبة لقناة “الجزيرة”، قال وزير الخارجية القطري إن الجزيرة تمثل منصة للحرية والرأي الآخر وهي مصدر فخر لقطر، قائلا: من يريدنا أن نغلق قناة الجزيرة فعليه أن يوجد ويؤسس قناة تضاهيها.

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