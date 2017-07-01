بالفيديو…اليكم ما فعله هذان الحبيبان في السياره.. وما حدث لهما درس للجميع!

1 يوليو, 2017 - 8:40 مساءً المصدر: وكالات
بالفيديو…اليكم ما فعله هذان الحبيبان في السياره.. وما حدث لهما درس للجميع!

أظهر مقطع فيديو صادم تم تداوله على موقع “فيسبوك” فتاة وحبيبها وهما مستلقيين في سيارة بعد حقن نفسيهما بجرعتين زائدتين من الهيرويين، في ولاية ماساتشوستس الأميركية.

وحظي الفيديو الذي تبلغ مدّته 7 دقائق بـ12 مليون مشاهدة منذ بثّه مساء 21 حزيران الجاري.

وخلال مرور أحد الأشخاص إلى جانب السيارة، ظنّ أنّ الثنائي ماتا داخل السيارة، فطرق أحدهما على النافذة في محاولة لإيقاظهما، فيما كان رجل آخر يصوّر وينقل ما يجري مباشرةً على فيسبوك.

وعندما استفاقت المرأة سحبت الإبرة من بين رجليها، وهرعت لإيقاظ حبيبها، وأجرت له تنفسًا اصطناعيًا.

المصدر: وكالات
1 يوليو, 2017

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