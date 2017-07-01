هذه ابرز التطورات على الساحه السورية اليوم 1-7-2017

ـ أعلنت “حركة أحرار الشام” عبر صفحتها على موقع التواصل “تويتر” عن مقتل 35 مسلحاً من المجموعات المرتبطة بتنظيم داعش إثر الاشتباكات بين الطرفين في محيط بلدة حيط في ريف درعا الغربي خلال 24 ساعة الماضية.

* الرقة وريفها:

ـ قُتل 4 أشخاص إثر قصف لطائرات “التحالف الدولي” استهدف مدينة الرقة.

* حلب وريفها:

ـ استهدف الجيش التركي بعدة قذائف مدفعية مواقع “وحدات الحماية الكردية” في مدينة “تل رفعت” في ريف حلب الشمالي.

ـ اندلعت اشتباكات بين مسلّحي فصائل “الجيش الحر” من جهة ومسلحي “وحدات الحماية الكردية” من جهة أُخرى في محيط قرية “الحلونجي” قرب مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي.

* حماه وريفها:

ـ أحكم الجيش السوري وحلفاؤه السيطرة على النقاط الاستراتيجية: “شهد 9 وشهد 10 شرق الشيخ هلال” بريف السلمية الشرقي في ريف حماه الشرقي وقضى على أعداد من مسلّحي داعش في المنطقة.

ـ استهدفت المجموعات المسلحة مساء أمس محطة توليد الطاقة الكهربائية في محردة في ريف حماه الشمالي بـ 3 قذائف صاروخية سقطت بالقرب من “المرجل الرابع” للمحطة ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات، في خرق جديد لمذكرة مناطق تخفيف التوتر.

* المشهد الدولي:

ـ أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس أن روسيا وتركيا وإيران ينتهون من تجهيز وثائق تحدد حدود مناطق تخفيف التصعيد في سوريا ونظام المراقبة، مضيفاً أنه من المفترض أن يبحث اجتماع أستانا القادم مسألة إنشاء لجنة سورية للمصالحة الوطنية، وأشار الوزير الى أن استفزازات قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، تساهم في توسيع أنشطة المنظمات الإرهابية في سوريا.

ـ أكد القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الكازاخستانية، عادل بيك الدابيرغينوف لوكالة “سبوتنيك”، اليوم السبت، أن كازاخستان لا تجري أي مفاوضات حول إرسال عسكريين كازاخستانيين إلى سوريا.