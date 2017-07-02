صور صادمة: دمشق تستفيق على “ثلاث مفخخات”

هزت ثلاث انفجارات عنيفة العاصمة السورية دمشق صباح اليوم، ليتبين فيما بعد أن الأصوات ناجمة عن انفجار ثلاث سيارات مفخخة.

مصدر عسكري قال إن الجهات المختصة كانت تلاحق 3 سيارات مفخخة وتمكنت من تفجير اثنتين في مدخل مدينة دمشق عند عقدة المطار، كما حاصرت المفخخة الثالثة في ساحة التحرير فقام الارهابي بتفجير نفسه ما أسفر عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى.

مصادر أكدت ارتقاء 3 شهداء وإصابة أكثر من 15 جريح في حصيلة أولية للتفجير الإرهابي الذي وقع في “جادة النحلاوي” بالقرب من ساحة التحرير.

وقام عناصر الأمن والشرطة بإغلاق الطريق المؤدي لحي باب مصلى وتحويل الطري باتجاه المنطة الصناعية وكراج الست، كما أغلقت جميع المداخل المؤدية لحي الشاغور من جهة شارع الأمين ومدخل المدارس والسويقة.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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