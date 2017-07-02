كيف ستكون التحالفات الانتخابية في الجبل الجنوبي ؟

أشارت صحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أن العلاقة بين “القوات اللبنانية” و”الحزب الاشتراكي” تتجه بخطى ثابتة نحو تحالف انتخابي في الجبل (الجنوبي) وتحديدا في الشوف وعاليه، مقابل تحالف انتخابي بين “التيار الوطني الحر” و”المستقبل”، خصوصا في الشوف، يمكن أن ينضم إليه آخرون مثل رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب طلال إرسلان ورئيس “تيار التوحيد” الوزير السابق وئام وهاب وقوى إسلامية.

وأضافت الصحيفة أن الانطباع أو التقدير الذي يقول إن الانتخابات في الجبل وكل لبنان يمكن أن ترتكز الى تحالف محور أساسي يضم المستقبل والتيار والاشتراكي والقوات ليس دقيقا ولا صحيحا، لأن محور النائب وليد جنبلاط – الدكتور سمير جعجع يقابله محور الرئيس سعد الحريري – الوزير جبران باسيل، والمحور الثاني يجد نفسه على تقاطع مع “حزب لله”، فيما المحور الأول يلتقي مع الرئيس نبيه بري.

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