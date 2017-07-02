المقداد: المقاومة ليست فقط بالسلاح

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد أن المقاومة ليست فقط بالسلاح والدفاع عن الأرض وانما بثقافة الفكر والعطاء، ومن يدافع عن الأرض هو نفسه من يحمل هذه الثقافة بتخريج عمال صحفيين مقاتلين مهندسين وهؤلاء هم جزء من المقاومة الشاملة بوجه الجهل والظلم وبفضلها انتصرنا على الحيف الذي كان يلحق بلبنان.

وخلال احتفالات مركز الإمداد للتربية المختصة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اختتام العام الدراسي في مركز الإمداد في الطيبة بعلبك، بارك المقداد لقيادة الجيش بتصديه من خلال عملية امنية نوعية بامتياز، مشيرا إلى أنهم لربما كانوا قد نجحوا بتفجير احزمتهم في أي منطقة من لبنان لكنا نتقبل التعازي ونقيم المراسم، مؤكدا أن هذا الانجاز الأمني الكبير لا بد أن يكون عبرة على من يطلق النار على هذا الجيش.

وسأل: “هل من المعقول أن يكون بعضا من اللبنانيين غير مرتاح لهذا الانجاز الكبير وهم يطلقون النار السياسية على هذا الجيش فهؤلاء ليسوا من البشر أو من دعاة الإنسانية الذين انتقدوا الجيش اليوم، لهؤلاء نقول سيبقى الجيش وستبقى المقاومة هذه المعادلة السياسية الأساس من أجل حماية لبنان والدفاع عنه الجيش والشعب والمقاومة مهما خرجت الأصوات من هنا أو هناك”.

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